Оскар 2026 - известно имя лучшего актера

За победу боролись пять популярных актеров. Однако лишь одному из них удалось получить заветную статуэтку.

Валерия Сулима
Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан / © Associated Press

Только что на торжественной церемонии вручения кинопремии "Оскар-2026" объявили победителя в номинации "Лучшая мужская роль".

За желанную статуэтку в этом году соревновались пять звезд Голливуда. На "Оскар-2026" были номинированы Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура и Тимоти Шаламе. Однако только одному из них удалось завоевать желанную статуэтку.

Так, лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" стал Майкл Б. Джордан. Награду ему принесла работа в фильме "Грешники". Что интересно, в кинокарьере актера это первая номинация на "Оскар", которая и принесла ему победу.

Отметим, Майкл Б. Джордан - американский актер. Самые известные его роли - в сериалах "Прослушка", "Огни ночной пятницы", "Отцовство", а также фильмах "Черная Пантера", "Крид" и "Грешники". В последней ленте актер сыграл сразу двух персонажей - братьев-близнецов.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите кинопремию вместе с нами и не пропускайте интересные моменты.

