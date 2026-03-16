Оскар 2026 - известно имя лучшей актрисы

Джесси Бакли / © Associated Press

Только что на 98-й по счету торжественной церемонии вручения кинопремий "Оскар" рассекретили имя победительницы в номинации "Лучшая женская роль".

За желанную статуэтку в этом году боролись Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Рейнсве, Эмма Стоун. Наконец-то, по результатам голосования членов Американской академии киноискусств "Оскар-2026" в номинации "Лучшая женская роль" получает Джесси Бакли. Победу артистке принесла картина "Хамнет".

Отметим, Джесси Бакли - ирландская актриса и певица. Карьеру она начала в далеком 2008 году. Бакли участвовала в британских шоу талантов и играла в театре. Узнаваемость артистке принесла роль в мини-сериале "Табу". Также артистка воплотила роль Людмилы Игнатенко в ленте "Чернобыль" 2019 года.

Ранее Джесси Бакли уже была номинирована на "Оскар". В 2022 году артистка претендовала на статуэтку за роль в фильме "Незнакомая дочь". Однако тогда она уступила место другой актрисе. Фильм "Хамнет" принес Джесси Бакли желанную статуэтку в номинации "Лучшая женская роль".

