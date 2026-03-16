Пол Томас Андерсон / © Associated Press

Только что на торжественной церемонии вручения самой престижной кинопремии в мире кино "Оскар" раскрыли, какой фильм признали лучшим.

В номинации "Лучший фильм" было представлено 10 картин. На "Оскар-2026" претендовали "Бугония", "F1", "Франкенштейн", "Хамнет", "Марти Великолепный", "Битва за битвой", "Тайный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники", "Сны поездов". Лишь одной картине удалось покорить сердца членов Американской академии киноискусств, которые и голосовали за победителя.

Так, в номинации "Лучший фильм" статуэтку получает картина "Битва за битвой", созданная режиссером Полом Томом Андерсоном.

Пол Том Андерсон / © Associated Press

Итак. в этом году главную награду забрала американская эпическая черная комедия с элементами триллера. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, который был номинирован на "Оскар-2026", и Шон Пенн, которому присвоили статуэтку за "Лучшую второстепенную роль". Однако он в этом году проигнорировал церемонию и не появился на вручении награды.