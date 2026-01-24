"Оскар-2026" номинировал фильм о россиянах и любимца Путина: актер Рудинский гневно отреагировал

Александр Рудинский, "Оскар-2026"

Реклама

Украинский актер Александр Рудинский, который получил международную узнаваемость благодаря проектам Netflix, не сдержал эмоций после объявления номинантов на премию "Оскар-2026".

Артист резко высказался о том, что фильмы о войне в Украине остались вне ключевых номинаций, тогда как российские работы снова получили площадку на мировой сцене. В своем посте в Instagram Рудинский признался, что ситуация стала для него личным ударом и вызывает глубокое внутреннее неприятие.

«Иногда наши мечты могут не сбываться. Случайность ли это, что ни один из трех фильмов о войне в Украине не получил номинацию? Не знаю. Но это наша реальность. Реальность, в которой история о школьном учителе из Челябинской области есть в номинации. А „2000 тысячи метров до Андреевки“ — нет. Отчаяние. Не пойму этого до конца своей жизни», — написал возмущенный актер.

Реклама

Рудинский отметил, что особенно больно осознавать игнорирование украинских историй на фоне полномасштабной войны. В то же время он пообещал, что не собирается молчать и еще скажет свое слово в мировом кинопространстве.

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Интересно, что ранее документальный фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» и анимационная короткометражка «Я умерла в Ирпене» попали в шортлисты «Оскара-2026». Однако на финальном этапе ни одна из этих работ не получила номинации. Мимо основного списка прошел и британский фильм «Камень, ножницы, бумага», посвященный войне в Украине, в котором сыграл сам Рудинский. Впрочем, актер отдельно поблагодарил международную команду этой ленты, подчеркнув, что для него было честью участвовать в проекте, который говорит о трагедии его страны честно и без прикрас.

Но при этом всем среди номинантов цинично оказались работы, связанные с Россией. В категории «Лучший документальный фильм» представлена лента «Mr. Nobody Against Putin», созданная бывшим педагогом из РФ Павлом Таланкиным. Фильм демонстрирует, как в российских школах насаждается кремлевская пропаганда, но при этом, по оценкам критиков, продвигает опасный образ «хороших русских».

Еще больше вопросов вызвало появление в номинациях анимационной работы «Три сестры» режиссера Константина Бронзита. Известно, что автор фильма получал государственные награды от Владимира Путина и никоим образом не осуждал полномасштабную войну против Украины.

Реклама

Напомним, недавно стала известна подборка претендентов на антипремию «Золотая малина» — сатирический ответ на престижный «Оскар». В списке оказались картины, которые публика назвала главными провалами года, а также актеры и актрисы, чьи работы вызвали больше всего обсуждений и критики.