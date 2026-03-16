Оскар 2026 - полный список лауреатов премии
Наконец-то стали известны имена всех лауреатов "Оскара-2026". Предлагаем узнать, кто получил статуэтки кинопремии.
Только что в театре Долби, что в Лос-Анджелесе, отгремела 98-я по счету торжественная церемония вручения наград "Оскар".
Наконец-то стали известны имена всех лауреатов престижной премии за достижения в области кино за 2025 год. Главную награду забрал фильм "Битва за битвой" от американского режиссера Пола Тома Андерсона. Кстати, именно эта лента и стала триумфатором, завоевав шесть статуэток. Далее следует фильм "Грешники", у которого четыре победы. Кстати, премия в этом году удивила и тем, что в одной из номинаций была ничья, поэтому объявили сразу двух лауреатов, чего на "Оскаре" почти не случается.
Полный список обладателей премии "Оскар-2026":
Лучший фильм: "Битва за битвой"
Лучшая женская роль: Джесси Бакли ("Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета")
Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан ("Грешники")
Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган ("Орудие")
Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн ("Битва за битвой")
Лучшая работа художника-постановщика: "Франкенштейн"
Лучшая песня к фильму: Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов")
Лучший короткометражный документальный фильм: "Все пустые комнаты"
Лучший полнометражный документальный фильм: "Мистер Никто против Путина"
Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пламя"
Лучшая операторская работа: "Грешники"
Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
Лучший оригинальный сценарий: "Грешники"
Лучший монтаж фильма: "Битва за битвой"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девушка с жемчужными глазами".
Лучший короткометражный фильм: "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной"
Лучший анимационный фильм: "Кей-поп-охотницы на демонов"
Лучший адаптированный сценарий: "Битва за битвой"
Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн"
Лучший грим и прически: "Франкенштейн"
Лучший кастинг: "Битва за битвой"
Лучшая оригинальная музыка: "Грешники"
Лучший звук: "F1"
Лучший международный полнометражный фильм: "Сентиментальная ценность" (Норвегия)
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику "Оскара-2026".