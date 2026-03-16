Оскар 2026 - полный список лауреатов премии

Статуэтки "Оскара" / © Getty Images

Только что в театре Долби, что в Лос-Анджелесе, отгремела 98-я по счету торжественная церемония вручения наград "Оскар".

Наконец-то стали известны имена всех лауреатов престижной премии за достижения в области кино за 2025 год. Главную награду забрал фильм "Битва за битвой" от американского режиссера Пола Тома Андерсона. Кстати, именно эта лента и стала триумфатором, завоевав шесть статуэток. Далее следует фильм "Грешники", у которого четыре победы. Кстати, премия в этом году удивила и тем, что в одной из номинаций была ничья, поэтому объявили сразу двух лауреатов, чего на "Оскаре" почти не случается.

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Полный список обладателей премии "Оскар-2026":

Лучший фильм: "Битва за битвой"

Лучшая женская роль: Джесси Бакли ("Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета")

Лучшая мужская роль: Майкл Б. Джордан ("Грешники")

Майкл Б. Джордан / © Associated Press

Лучшая женская роль второго плана: Эми Мэдиган ("Орудие")

Лучшая мужская роль второго плана: Шон Пенн ("Битва за битвой")

Лучшая работа художника-постановщика: "Франкенштейн"

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Лучшая песня к фильму: Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов")

Лучший короткометражный документальный фильм: "Все пустые комнаты"

Лучший полнометражный документальный фильм: "Мистер Никто против Путина"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Огонь и пламя"

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Лучшая операторская работа: "Грешники"

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучший оригинальный сценарий: "Грешники"

Райан Куглер / © Associated Press

Лучший монтаж фильма: "Битва за битвой"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Девушка с жемчужными глазами".

Лучший короткометражный фильм: "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной"

Лучший анимационный фильм: "Кей-поп-охотницы на демонов"

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Лучший адаптированный сценарий: "Битва за битвой"

Лучший дизайн костюмов: "Франкенштейн"

Лучший грим и прически: "Франкенштейн"

Лучший кастинг: "Битва за битвой"

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Лучшая оригинальная музыка: "Грешники"

Лучший звук: "F1"

Лучший международный полнометражный фильм: "Сентиментальная ценность" (Норвегия)

Победители "Оскара-2026" / © Associated Press

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику "Оскара-2026". Предлагаем вспомнить, чем удивляла торжественная церемония вручения кинопремий.