"Оскар-2026": Шоп Пенн проигнорировал церемонию и отказался забирать со сцены награду

Шон Пенн / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн проигнорировал торжественную церемонию вручения кинопремий "Оскар-2026".

Звезда был представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в ленте "Битва за битвой". Члены Американской академии киноискусств отдали наибольшее количество голосов именно Шону Пенну, поэтому, он и получил статуэтку "Оскара-2026".

Однако, что интересно, сам актер торжественную церемонию проигнорировал. В частности, Шон Пенн не появился на "Оскаре-2026". Награду было вручать просто некому.

Реклама

Отметим, для Шона Пенна это уже третий "Оскар". Впервые он получил статуэтку в 2004 году в номинации "Лучшая мужская роль", второй раз - в 2009-м в той же категории. Кстати, один из своих "Оскаров" звезда Голливуда оставил в Украине до конца войны.

Кстати, ранее актер публично заявлял, что будет бойкотировать торжественную кинопремию. Шон Пенн возмущался, что в 2022 году президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить с речью.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за ходом событий на "Оскаре-2026" и ведет текстовую онлайн-трансляцию.