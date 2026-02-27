- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
"Оскар-2026": стали известны имена ведущих 98-й церемонии
Вручение главных кинопремий состоится в ночь на 15 марта.
Организаторы кинопремии "Оскар-2026" постепенного объявляют имена ведущих 98-й по счету торжественной церемонии.
Само мероприятие состоится в ночь на 15 марта. Однако организаторы уже постепенно раскрывают, чем будут удивлять зрителей. В частности, главным ведущим "Оскара-2026" стал американский комик Конан О'Брайен.
Традиционно звезды Голливуда будут объявлять лауреатов кинопремии. В частности, эту ответственную миссию поручили актерам Эдриену Броуди, Майки Мэдисон, Кирану Калкину и Зои Салдане.
Впоследствии к ним присоединились еще Хавьер Бардем, Крис Эванс, Чейз Инфинити, Деми Мур, Кумейл Нанджиани и Майя Рудольф.
Отметим, в этом году торжественная церемония вручения кинопремий "Оскар" состоится в ночь на 15 марта. Место проведения - театр "Долби", что в Лос-Анджелесе. Начало церемонии - 16:00, но по киевскому времени трансляция начнется в 02:00.
Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре-2026" и первой сообщит имена лауреатов. А пока же предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.