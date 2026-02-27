ТСН в социальных сетях

"Оскар-2026": стали известны имена ведущих 98-й церемонии

Вручение главных кинопремий состоится в ночь на 15 марта.

Валерия Сулима
Статуэтка "Оскара"

Статуэтка "Оскара"

Организаторы кинопремии "Оскар-2026" постепенного объявляют имена ведущих 98-й по счету торжественной церемонии.

Само мероприятие состоится в ночь на 15 марта. Однако организаторы уже постепенно раскрывают, чем будут удивлять зрителей. В частности, главным ведущим "Оскара-2026" стал американский комик Конан О'Брайен.

Конан О'Брайен

Конан О'Брайен / © Associated Press

Традиционно звезды Голливуда будут объявлять лауреатов кинопремии. В частности, эту ответственную миссию поручили актерам Эдриену Броуди, Майки Мэдисон, Кирану Калкину и Зои Салдане.

Зои Салдана

Зои Салдана / © Associated Press

Впоследствии к ним присоединились еще Хавьер Бардем, Крис Эванс, Чейз Инфинити, Деми Мур, Кумейл Нанджиани и Майя Рудольф.

Майя Рудольф

Майя Рудольф / © Associated Press

Отметим, в этом году торжественная церемония вручения кинопремий "Оскар" состоится в ночь на 15 марта. Место проведения - театр "Долби", что в Лос-Анджелесе. Начало церемонии - 16:00, но по киевскому времени трансляция начнется в 02:00.

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Оскаре-2026" и первой сообщит имена лауреатов. А пока же предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.

