ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
158
Время на прочтение
4 мин

"Оскар-2026": все номинанты кинопремии

Лауреатов объявят уже 15 марта этого года.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Объявили номинантов на "Оскар-2026"

Объявили номинантов на "Оскар-2026" / © Associated Press

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 98-ю премию "Оскар", церемония вручения которой состоится 15 марта 2026 года.

Имена претендентов на главную кинопремию мира назвали в прямом эфире актриса Даниэль Брукс и актер Льюис Джеймс Пуллман. К сожалению, в этом году в 24 категориях не представлено ни одной ленты, непосредственно посвященной Украине. Но интересно, что ранее в коротких списках «Оскара-2026» можно было увидеть документальный фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», анимационную документальную работу Анастасии Фалилеевой «Я умерла в Ирпене», а также игровую ленту Франца Бёма «Камень, ножницы, бумага». Однако до финального списка номинантов они не дошли.

Объявили номинантов на «Оскар-2026» / © Associated Press

Объявили номинантов на «Оскар-2026» / © Associated Press

Церемония запомнится и рекордами. В этом году историю переписал фильм Райана Куглера «Грешники». Ленту представили аж в 16 категориях, в том числе благодаря новой номинации «Лучший кастинг», которую Академия ввела впервые. Еще одним фаворитом сезона стала картина «Битва за битвой» с 13 номинациями, а «Марти Великолепный» собрал 10.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, кто может получить желанный «Оскар» за значительные достижения в кинематографе за 2025 год.

Номинанты на премию «Оскар-2026»

Лучший фильм

  • «Бугония»

  • «F1»

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Марти Великолепный»

  • «Битва за битвой»

  • «Тайный агент»

  • «Сентиментальная ценность»

  • «Грешники»

  • «Поездные мечты»

Лучшая режиссерская работа

  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

  • Райан Куглер («Грешники»)

  • Джош Сафди («Марти Великолепный»)

  • Йоахим Триер («Сентиментальная ценность»)

  • Хлоя Чжао («Гамнет»)

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли («Гамнет»)

  • Роуз Бирн («Я не железная»)

  • Кейт Хадсон («Песня любви»)

  • Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)

  • Эмма Стоун («Бугония»)

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Лучшая мужская роль

  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)

  • Итан Хоук («Голубая луна»)

  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)

  • Вагнер Моура («Тайный агент»)

  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

  • Инга Ибсдоттер Лиллеаас («Сентиментальная ценность»)

  • Эми Мадиган («Оружие»)

  • Вунми Мосаку («Грешники»)

  • Таяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)

  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

  • Делрой Линдо («Грешники»)

  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

  • Шон Пенн («Битва за битвой»)

Шон Пенн / © Associated Press

Шон Пенн / © Associated Press

Лучший короткометражный фильм

  • «Пятно мясника»

  • «Друг Дороти»

  • «Периодическая драма Джейн Остин»

  • «Поющие»

  • «Два человека, обменивающихся слюной»

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Три сестры»

  • «Пенсионный план»

  • «Forevergreen»

  • «Девушка, которая плакала жемчугом»

  • «Бабочка»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»

  • «Элио»

  • «K-Pop Охотницы за демонами»

  • «Маленькая Амели или Характер дождя»

  • «Зоотрополис 2»

Лучший документальный полнометражный фильм

  • «The Alabama Solution»

  • «Come See Me in the Good Light»

  • «Cutting through Rocks»

  • «Мистер Никто против Путина»

  • «The Perfect Neighbor»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Все пустые комнаты

  • Вооруженный только камерой: Жизнь и смерть Брента Рено

  • Дети больше нет: были и ушли

  • Дьявол занят

  • Совершенно странно

Лучший кастинг

  • «Гамнет»

  • «Марти Великолепный»

  • «Битва за битвой»

  • «Тайный агент»

  • «Грешники»

Лучшая операторская работа

  • «Франкенштейн»

  • «Марти Великолепный»

  • «Битва за битвой»

  • «Грешники»

  • «Поезд во сне»

Международный полнометражный фильм

  • «Тайный агент» (Бразилия)

  • It Was Just an Accident (Франция)

  • «Сентиментальная ценность» (Норвегия)

  • «Сират» (Испания»)

  • The Voice of Hind Rajab (Танзания)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Голубая луна»

  • «It Was Just an Accident»

  • «Марти Великолепный»

  • «Сентиментальная ценность»

  • «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Бугония»

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Битва за битвой»

  • «Поезд во сне»

Лучшая музыка к фильму

  • «Бугония»

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Битва за битвой»

  • «Грешники»

Лучшая песня к фильму

  • Dear Me (Diane Warren: Relentless)

  • Golden («Кейпоп-охотницы на демонов»)

  • I Lied To You («Грешники»)

  • Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!)

  • Train Dreams («Поезд во снах»)

Лучший монтаж

  • «F1: Фильм»

  • «Марти Великолепный»

  • «Битва за битвой»

  • «Сентиментальная ценность»

  • «Грешники»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Марти Великолепный»

  • «Битва за битвой»

  • «Грешники»

Лучший дизайн костюмов

  • «Аватар 3»

  • «Франкенштейн»

  • «Гамнет»

  • «Марти Великолепный»

  • «Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Аватар 3»

  • «F1: Фильм»

  • «Мир Юрского периода: Возрождение»

  • «Автобус в огне»

  • «Грешники»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»

  • «Кокухо»

  • «Марти Великолепный»

  • «Грешники»

  • «Несокрушимый»

  • «Гадкая сестра»

Лучший звук

  • «Франкенштейн»

  • «Битва за битвой»

  • «Грешники»

  • «Сират»

  • «F1: Фильм»

Напомним, недавно был обнародован список номинантов антипремии «Золотая малина», которую традиционно вручают как полную противоположность «Оскару». В перечень попали ленты, не оправдавшие ожиданий зрителей и критиков, а также актеры, чьи роли вызвали больше всего вопросов.

Дата публикации
Количество просмотров
158
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie