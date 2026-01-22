"Оскар-2026": все номинанты кинопремии

Объявили номинантов на "Оскар-2026" / © Associated Press

Реклама

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 98-ю премию "Оскар", церемония вручения которой состоится 15 марта 2026 года.

Имена претендентов на главную кинопремию мира назвали в прямом эфире актриса Даниэль Брукс и актер Льюис Джеймс Пуллман. К сожалению, в этом году в 24 категориях не представлено ни одной ленты, непосредственно посвященной Украине. Но интересно, что ранее в коротких списках «Оскара-2026» можно было увидеть документальный фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», анимационную документальную работу Анастасии Фалилеевой «Я умерла в Ирпене», а также игровую ленту Франца Бёма «Камень, ножницы, бумага». Однако до финального списка номинантов они не дошли.

Объявили номинантов на «Оскар-2026» / © Associated Press

Церемония запомнится и рекордами. В этом году историю переписал фильм Райана Куглера «Грешники». Ленту представили аж в 16 категориях, в том числе благодаря новой номинации «Лучший кастинг», которую Академия ввела впервые. Еще одним фаворитом сезона стала картина «Битва за битвой» с 13 номинациями, а «Марти Великолепный» собрал 10.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, кто может получить желанный «Оскар» за значительные достижения в кинематографе за 2025 год.

Номинанты на премию «Оскар-2026»

Лучший фильм

«Бугония»

«F1»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Тайный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Поездные мечты»

Лучшая режиссерская работа

Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Райан Куглер («Грешники»)

Джош Сафди («Марти Великолепный»)

Йоахим Триер («Сентиментальная ценность»)

Хлоя Чжао («Гамнет»)

Лучшая женская роль

Реклама

Джесси Бакли («Гамнет»)

Роуз Бирн («Я не железная»)

Кейт Хадсон («Песня любви»)

Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)

Эмма Стоун («Бугония»)

Эмма Стоун / © Associated Press

Лучшая мужская роль

Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)

Итан Хоук («Голубая луна»)

Майкл Б. Джордан («Грешники»)

Вагнер Моура («Тайный агент»)

Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Лучшая женская роль второго плана

Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

Инга Ибсдоттер Лиллеаас («Сентиментальная ценность»)

Эми Мадиган («Оружие»)

Вунми Мосаку («Грешники»)

Таяна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучшая мужская роль второго плана

Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)

Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Делрой Линдо («Грешники»)

Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Шон Пенн («Битва за битвой»)

Шон Пенн / © Associated Press

Лучший короткометражный фильм

Реклама

«Пятно мясника»

«Друг Дороти»

«Периодическая драма Джейн Остин»

«Поющие»

«Два человека, обменивающихся слюной»

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Три сестры»

«Пенсионный план»

«Forevergreen»

«Девушка, которая плакала жемчугом»

«Бабочка»

Лучший анимационный фильм

«Арко»

«Элио»

«K-Pop Охотницы за демонами»

«Маленькая Амели или Характер дождя»

«Зоотрополис 2»

Лучший документальный полнометражный фильм

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting through Rocks»

«Мистер Никто против Путина»

«The Perfect Neighbor»

Лучший документальный короткометражный фильм

Реклама

Все пустые комнаты

Вооруженный только камерой: Жизнь и смерть Брента Рено

Дети больше нет: были и ушли

Дьявол занят

Совершенно странно

Лучший кастинг

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Тайный агент»

«Грешники»

Лучшая операторская работа

«Франкенштейн»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Поезд во сне»

Международный полнометражный фильм

«Тайный агент» (Бразилия)

It Was Just an Accident (Франция)

«Сентиментальная ценность» (Норвегия)

«Сират» (Испания»)

The Voice of Hind Rajab (Танзания)

Лучший оригинальный сценарий

Реклама

«Голубая луна»

«It Was Just an Accident»

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучший адаптированный сценарий

«Бугония»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Битва за битвой»

«Поезд во сне»

Лучшая музыка к фильму

«Бугония»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Лучшая песня к фильму

Dear Me (Diane Warren: Relentless)

Golden («Кейпоп-охотницы на демонов»)

I Lied To You («Грешники»)

Sweet Dreams Of Joy (Viva Verdi!)

Train Dreams («Поезд во снах»)

Лучший монтаж

Реклама

«F1: Фильм»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучшая работа художника-постановщика

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Грешники»

Лучший дизайн костюмов

«Аватар 3»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

«Аватар 3»

«F1: Фильм»

«Мир Юрского периода: Возрождение»

«Автобус в огне»

«Грешники»

Лучший грим и прически

Реклама

«Франкенштейн»

«Кокухо»

«Марти Великолепный»

«Грешники»

«Несокрушимый»

«Гадкая сестра»

Лучший звук

«Франкенштейн»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Сират»

«F1: Фильм»

Напомним, недавно был обнародован список номинантов антипремии «Золотая малина», которую традиционно вручают как полную противоположность «Оскару». В перечень попали ленты, не оправдавшие ожиданий зрителей и критиков, а также актеры, чьи роли вызвали больше всего вопросов.