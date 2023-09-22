"Оскар" и российские фильмы: стало известно, сможет ли Россия выдвигать фильмы на престижную кинопремию

Страна-агрессор Россия больше не сможет выдвигать отечественные ленты на престижную американскую кинопремию "Оскар".

Как пишут российские пропагандисты, оскаровский комитет в РФ, который выбирает конкурсные ленты, прекратил свою работу. Это произошло потому, что создатели фильмов в России обиделись, что они оказываются в санкционных списках, из-за поддержки войны, а российская культура стала изгоем.

Поэтому, чтобы показать свое недовольство, РФ решила отказаться от участия в борьбе за кинопремию "Оскар".

Статуэтка "Оскар" / Фото: Associated Press

"Выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" при сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно", — говорится в заявлении пропагандистов.

Между тем, Украина будет соревноваться за статуэтку "Оскар". Украинский оскароносный комитет уже и выбрал фильм, который подаст на кинопремию. От Украины будет бороться за "Оскар" документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от Мстислава Чернова.

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