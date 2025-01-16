"Оскар" впервые за всю историю существования оказался под угрозой отмены

Торжественная церемония вручения кинопремий "Оскар-2025" оказалась под угрозой отмены.

Причиной стали масштабные пожары в Лос-Анджелесе. Организаторы тщательно следят за ситуацией. Впрочем, целесообразность проведения церемонии остается под вопросом. В частности, "Оскар" обычно организовывают с размахом и вкладывают туда немало средств. Однако масштабный пожар в Лос-Анджелесе внес свои коррективы. Поэтому у организаторов возникает вопрос, целесообразно ли устраивать торжественную церемонию, тогда как в Лос-Анджелесе из-за стихийного бедствия погибли десятки людей, а тысячи остались без криши над головой.

"Сейчас главная забота организаторов состоит в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то время как многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет ощущать боль", — рассказал инсайдер The Sun.

"Оскар" оказался на грани отмены / Фото: Associated Press

Будет ли проводиться "Оскар-2025" — пока точно неизвестно. Однако если церемонию и организуют, то без званого ужина и без драгоценных подарков победителям. Также уже дважды отменяли объявление номинантов на кинопремию. Их имена планируют обнародовать 23 января.

Отметим, что это впервые за всю историю "Оскар" оказался под угрозой отмены. Торжественную церемонию ежегодно проводили в течение 96 лет. Правда, "Оскар" ранее дважды переносили – после убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году и из-за исторического наводнения в Лос-Анджелесе в 1938-м.

Тем временем церемонию вручения кинопремий "Золотой глобус-2025" успели провести. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто стал лауреатом.

Перенес три операции! Шоумен Максим Нелипа получил ранение на передовой! – ЖВЛ представляет

Читайте также: