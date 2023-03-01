Оскароносная актриса Жюльет Бинош не смогла сдержать слез, когда заговорила о войне в Украине

Популярная французская актриса Жюльет Бинош, которая является обладательницей премии "Оскар", поддержала Украину.

В частности, на 48-й кинопремии Франции "Сезар" знаменитость обратилась к поклонникам и напомнила, что уже больше года в Украине идет война, а украинцы должны защищать страну от российских оккупантов и отстаивать независимость.

В знак уважения украинскому народу Бинош заявила в своем обращении, что 48 церемония кинопремии посвящена именно Украине и ее жителям.

Когда актриса говорила о войне, то не смогла сдержать слез, а ее голос стал дрожать.

"Год назад российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония "Сезара" посвящена Украине и всем ее жителям", — отметила знаменитость.

Видео заявления французской актрисы в своем Telegram-канале опубликовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Также он поблагодарил Бинош за поддержку.

Отметим, Жюльет Бинош – популярная французская актриса. Звезда известна благодаря ролям в таких фильмах, как "Невыносимая легкость бытия", "Английский пациент", за который у нее есть "Оскар", "Гусар на крыше" и "Шоколад".

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