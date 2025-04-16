Оскароносная Кейт Бланшетт заявила о завершении актерской карьеры и назвала причину

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая является обладательницей премии "Оскар", заявила о завершении актерской карьеры.

Откровенно о своих будущих планах артистка рассказала изданию Radio Times. В частности, знаменитость признается, что отказывается от актерства. Правда, семья Бланшетт не слишком верит в заявления, однако сама она уверяет, что решительно настроена. Актриса говорит, что уже устала от профессии. Она признается, что хочет попробовать себя в других проектах и наконец-то почувствовать перемены в жизни.

"Я отказываюсь от актерства. Это потому, что я сдаюсь. Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, и пришло время для перемен", - заверила актриса.

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Кейт Бланшетт / © Associated Press

Правда, это уже не первые подобные заявления Кейт Бланшетт. Раньше знаменитость признавалась, что планирует уйти из профессии, впрочем, тогда она не была решительно настроена.

Сейчас Кейт Бланшетт готовится к своему радиодебюту в драме The Fever. Последняя ее роль была в мини-сериале "Дисклеймер". Первый показ ленты состоялся в октябре 2024 года. За время актерской карьеры Кейт Бланшетт стала обладательницей многих престижных премий, среди которых два "Оскара".

Напомним, недавно украинский хореограф Александр Лещенко объявил о завершении карьеры. Знаменитость уже показал свой последний танец.