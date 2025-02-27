Оскароносного актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в собственном доме

Вместе с супругами также умерла и их собака.

Американского актера Джина Хэкмена, который является обладателем двух "Оскаров", и его жену, пианистку Бетси Аракава, нашли мертвыми в собственном доме.

Об этом сообщает издание New York Post. Произошло это утром 27 февраля. Тела 95-летнего актера и 63-летней пианистки обнаружила полиция округа Санта-Фе. Вместе с супругами также умерла и собака.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза заявил, что ведется следствие. Однако сообщается, что смерть супругов была не насильственной. Правда, неизвестно, почему Хэкмен и Аракава ушли из жизни и когда именно это произошло.

Джин Хэкман с женой / Фото: Associated Press

Отметим, Джин Хэкмен был одним из самых популярных актеров второй половины XX века. Он снялся в таких известных картинах, как "Молодой Франкенштейн", "Разговор", "Супермен" и другие. Артист является обладателем двух "Оскаров" за роли в фильмах "Французский связной" и "Непрощенный". Также он трижды получал награду "Золотой глобус".

Джин Хэкман / Фото: Associated Press

Джин Хэкмен с 1991 года жил в браке с пианисткой Бетси Аракава. От первой жены у артиста есть трое детей.

Напомним, недавно стало известно, что умерла американская актриса Мишель Трахтенберг. Знаменитости было всего 39 лет.

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