Оскароносный режиссер Хазанавичус рассекретил, какой подарок сделал Зеленскому

Известный французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус, который присоединился к мировой кампании по сбору средств на восстановление Украины и стал послом платформы United24, рассказал о своем визите в Украину и о впечатлениях от общения с президентом Владимиром Зеленским.

В частности, на днях знаменитость прибыл в столицу. Как говорится в сюжете ТСН, Хазанавичус посетил Бучу и Ирпень, которые весной прошлого года находились в оккупации. Режиссер собственными глазами увидел, что после себя оставили российские оккупанты, а также пообщался с местными, которые противостояли российским агрессиям.

"Я был в Ирпене и встретил людей, которые останавливали наступление россиян, я почувствовал их силу. Далеко не все они профессиональные военные, но они бросили мирную жизнь и ушли защищать свою землю. Несмотря на пережитые ужасы, у них прекрасное чувство юмора, человечность", — отметил режиссер.

Хазанавичус также встретился с Владимиром Зеленским. На встречу к президенту знаменитость пришел не с пустыми руками. Режиссер подарил Зеленскому статуэтку выдающегося британского премьер-министра Уинстона Черчилля. В частности, Хазанавичус убежден, что значение этих фигур для истории соразмерно.

"Он очень харизматичный, очень душевный, прост в общении. И, учитывая объем работы, количество решений, которые ему приходится принимать каждый день, это впечатляет. А еще у него прекрасное чувство юмора, с ним легко найти общий язык", — рассказал режиссер о встрече с Зеленским.

Напомним, в январе этого года Мишель Хазанавичус организовывал благотворительный аукцион, целью которого было собрать средства в помощь Украине. Среди лотов были вещи всемирно известных знаменитостей. Благодаря аукциону удалось собрать 250 тысяч евро. Половину собранных средств Мишель перевел платформе United24, а остальные – на восстановление больницы в Изюме Харьковской области.

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