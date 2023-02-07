Оскароносный режиссер Мишель Хазанавичус, собравший для Украины 250 тысяч евро, приехал в Киев

Известный французский режиссер, сценарист и актер Мишель Хазанавичус, который в 2012 году получил премию "Оскар", приехал в Украину.

О визите знаменитости сообщил краудфандинговый фонд United24. В Telegram-канале платформы опубликовали снимок французского режиссера, где он изображен у входа в центральное здание железнодорожного вокзала Киева. Похоже, Мишель прибыл в столицу на рассвете.

"Мишель Хазанавичус, режиссер фильма "Артист", обладатель премии "Оскар", прибыл в Киев", — говорится в сообщении.

Мишель Хазанавичус в Киеве / Фото: Telegram-канал UNITED24

Цель визита оскароносного режиссера не разглашается. Однако вполне возможно, что он станет новым послом платформы United24, будет рассказывать правду о войне в Украине и помогать украинцам одолеть российских оккупантов.

Тем более, в январе Мишель помогал Украине. Он организовывал аукцион, целью которого было собрать средства для восстановления украинского города Изюм. В частности, режиссер продавал вещи звезд. Были представлены такие лоты, как печатная машинка из личной коллекции Тома Хенкса, косметичка Кэтрин Денев, редкие плакаты с автографами Натали Портман и прочее. Тогда удалось собрать 250 тысяч евро. Половину из этих средств знаменитость перевел платформе United24, а другую половину – фонду Елены Зеленской, который занимается восстановлением больницы в Изюме.

Мишель Хазанавичус / Фото: Associated Press

Отметим, Мишель Хазанавичус – известный французский кинорежиссер и актер. Знаменитость стала всемирно известной благодаря ленте "Артист". В 2012 году кинокартина была отмечена престижной наградой "Оскар" в номинации "Лучший фильм", а Хазанавичус получила статуэтку за лучшую режиссерскую работу.

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