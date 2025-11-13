Основатель легендарного Pink Floyd возмутил скандальным заявлением о визите Анджелины Джоли в Украину

Анджелина Джоли и Роджер Уотерс

Британский рок-музыкант и соучредитель группы Pink Floyd Роджер Уотерс сделал противоречивое заявление относительно голливудской звезды Анджелины Джоли, которая недавно посетила Украину.

Так, британский артист назвал Джоли и других знаменитостей, которые поддерживают Украину, «невеждами» в вопросах истории и политики. По словам Уотерса, прежде чем поддерживать любую из сторон, следует «разобраться в сути конфликта» и «читать разные источники, даже те, с которыми не соглашаешься». Уотерс также вспомнил об обещании Запада не расширять НАТО на восток после распада СССР, повторив один из типичных российских аргументов, которые часто используются для оправдания агрессии против Украины.

«Я уверен, что Анджелина Джоли абсолютно темна в этом вопросе. Она ничего не знает об истории и сущности конфликта», — заявил музыкант в интервью российским пропагандистам.

Анджелина Джоли в Украине

Отметим, что впервые Анджелина Джоли посетила Украину в апреле 2022 года — актриса побывала во Львове, где встречалась с переселенцами и детьми, пострадавшими от войны, и поддержала украинцев в этот сложный период. Недавно, а именно 5 ноября 2025 года стало известно, что звезда снова решила приехать в Украину, чтобы поддержать граждан. Так, после визита актрисы в Херсон, Николаев и другие города знаменитость сделала ряд важных заявлений.

Напомним, после поездки Анджелины Джоли в Украину Сеть взорвалась эмоциональными сообщениями. Врачи из Херсона не остались в стороне и рассказали детали визита голливудской звезды.