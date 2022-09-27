Основатель Pink Floyd на фоне угрозы ядерного удара изменил риторику касательно войны в Украине

Музыкант Роджер Уотерс активно поддерживал политический режим Путина.

Впрочем, когда концерты артиста в Европе начали бойкотировать, а кремлевский диктатор грозит нанести ядерный удар, Уотерс резко изменил свою риторику.

В частности, музыкант написал открытое письмо Путину в Facebook. Роджера устраивала позиция политического преступника о якобы защите русскоязычного населения Крыма, Донецка, Луганска.

Роджер Уотерс / Фото: Associated Press

Впрочем, когда Путин начал угрожать ядерным ударом, Уотерс возмутился.

"Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и других стран Балтии. Если так и есть, то идите на х*й, и мы все могли бы прекратить играть в чрезвычайно опасную ядерную игру. Просто разнесите друг друга и мир вдребезги. Проблема в том, что у меня есть дети и внуки. Как и у большинства моих братьев и сестер по всему миру. И никому из нас не понравится такой результат. Пожалуйста, господин Путин, дайте нам эту уверенность", — резко заговорил Уотерс.

Кроме того, музыкант заявил, что оказывается, его возмутило вторжение России на территорию Украины. Правда, такие высказывания он сделал после того, как его концерты начали бойкотировать.

"Ваше вторжение в Украину застало меня совершенно врасплох, это была отвратительная захватническая война, спровоцированная или нет", — обратился к Путину Уотерс.

Заметим, группа Pink Floyd имеет иную позицию, чем бывший фронтмен коллектива. Музыканты осуждают действия РФ и запретили слушать их музыку в России и Белоруссии.

Кроме того, звезды выпустили трек Hey Hey Rise Up, в котором звучит гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" в исполнении солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

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