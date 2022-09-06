Основатель Pink Floyd написал скандальное обращение к Зеленской – призвал пойти на уступки РФ

Музыкант Роджер Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской на своей странице в Facebook. В скандальном обращении основатель Pink Floyd призвал Украину отказаться от западного оружия и пойти на уступки в переговорах со страной-агрессором.

Написать письмо Вотерс решил после того, как прочитал речь Зеленской в ​​материалах ВВС. В интервью первая леди сказала: "Чем больше будет поддержка Украины, тем короче будет кризис", однако музыкант заверил, что она ошибается.

"Если под "поддержкой Украины" вы имеете в виду продолжение поставок Западом оружия армиям киевского правительства, то, боюсь, вы трагически ошибаетесь. Подбрасывание топлива, в виде вооружений, в огонь, никогда не помогало сократить продолжительность войны в прошлом, и не поможет сейчас", — заявил Уотерс.

"Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?" An Open letter to Mrs. Olena Zelenska from... Опубликовано Roger Waters Понедельник, 5 сентября 2022 г.

Кроме того, музыкант призвал первую леди обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуться, к его "ранее заявленным намерениям". Уотерс предложил президенту Украины "прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску". К тому же артист предложил "ратифицировать и реализовать все остальные Минские договоренности".

"К сожалению, ваш муж согласился с этим тоталитарным, антидемократическим отказом от воли украинского народа, и скрывавшиеся в тени силы крайнего национализма с тех пор правят Украиной. С тех пор они также пересекли ряд "красных линий", которые были четко определены в течение нескольких лет вашими соседями — Российской Федерацией. В результате они, крайние националисты, поставили вашу страну на путь этой катастрофической войны", — обратился к Зеленской Уотерс.

Роджер Уотерс / Фото: Associated Press

Такое сообщение от основателя Pink Floyd изрядно возмутило и разозлило его поклонников из разных стран, выступающих против войны в Украине. В комментариях к публикации пользователи написали, что Уотерс, вероятно, сошел с ума и перешел на сторону Путина.

Лучше бы вы создавали музыку! Вы совсем не понимаете, что на самом деле сейчас происходит?

Прекратите винить жертву, Роджер! Путин – убийца!

Вы должны написать Путину — пусть вернет Украине ее земли!

Попытайтесь теперь спеть для родителей убитых в Украине детей!

Напомним, что до этого Роджер Уотерс сделал неоднозначное заявление в адрес президента США Джо Байдена, назвав его "военным преступником".

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