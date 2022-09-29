Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс стал персоной нон грата в Кракове из-за антиукраинских заявлений

Одного из бывших лидеров Pink Floyd Роджера Уотерса признали нежелательным лицом в одном из польских городов – Кракове.

Так, музыканта Роджера Уотерса официально признали персоной нон грата в Кракове.

С соответствующей резолюцией выступил городской совет города. Такое решение было принято из-за скандальных публичных высказываний экс-лидера Pink Floyd об Украине.

"Учитывая преступное нападение России на Украину, а также новые военные преступления, совершенные российскими солдатами, советники Королевской Столицы Кракова выражают возмущение тезисами и заявлениями г-на Роджера Уотерса относительно российского вторжения в Украину. В то же время советники признают, что как господин Роджер Уотерс, так и любое другое лицо, публично восхваляющее, поддерживающее или иным образом поддерживающее кремлевский режим, будет рассматриваться в Кракове как персона нон грата", — говорится в решении городского совета Кракова.

Роджер Уотерс / Фото: Associated Press

Резолюция была принята городским советом на сессии 28 сентября. "За" постановление проголосовали 40 депутатов, "против" не было ни одного, пишет krknews.pl.

Отметим, что толчком для такого решения стали концерты бывшего лидера легендарной группы Pink Floyd, анонсированные весной 2023 года в Польше. Когда было объявлено о продаже билетов на два выступления Роджера Уотерса, Лукаш Вантух, член совета Дружеского Кракова, инициировал акцию, направленную на отмену этих концертов.

Напомним, что экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс ранее написал открытое письмо первой леди Елене Зеленской. В нем музыкант призвал Украину отказаться от западного оружия и пойти на уступки в переговорах со страной-агрессором. Уоттерс также предложил президенту Украины "прекратить гражданскую войну на Востоке страны, установить мир на Донбассе и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску".

Кроме того, Роджер Уотерс также поддержал аннексию Крыма и заявил, что российские власти "имеют право на Севастополь".

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