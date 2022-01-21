Основатель "Тартака" Положинский отреагировал на распад группы: "Музыканты меня не предупредили"

Коллектив официально прекратил свое существование.

Основатель и экс-солист "Тартака" Александр Положинский прокомментировал распад группы.

В своем Facebook артист рассказал, что он догадывался об этом. Впрочем, ему очень грустно, что все так произошло. Положинский искренне хотел, чтобы музыканты добились успеха без него.

Группа "Тартак" прекратила свое существование / facebook.com/TAPTAK

"Хотя меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью — я этого давно ожидал. На самом деле мне грустно, что так все закончилось, потому что музыканты в "Тартаке" были классными, и я очень хотел, чтобы они добились успеха в обновленном составе без меня", — прокомментировал экс-солист коллектива.

Впрочем, Положинский также и порадовал преданных поклонников группы. Он сообщил, что будет исполнять песни "Тартака" на своих концертах.

Фото с первой официальной фотосессии "Тартака" / facebook.com/sashko.polozhinsky

"Восстанавливать "Тартак" пока не планирую. Песни "Тартака" на своих концертах, очевидно, буду выполнять, варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" в честь определенных знаковых событий по-прежнему предполагаю", — поделился Положинский.

Отметим, вчера, 20 января, группа "Тартак" официально прекратила свое существование. Коллектив 25 лет радовал поклонников своими выступлениями.

Читайте также: