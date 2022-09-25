Основателя Pink Floyd предлагают объявить персоной нон грата в Польше из-за антиукраинских заявлений

Бывшему участнику Pink Floyd Роджеру Уотерсу уже не рады в Польше после его публичных высказываний об Украине.

Музыкант Роджер Уотерс планировал посетить Европу с концертами, однако видеть певца в Польше не рады. Все из-за его открытого письма Елене Зеленской и высказываний против Украины.

На заявления Уотерса отреагировал член городского совета Кракова Лукаш Вантух, призвавший жителей города бойкотировать концерты певца, пишет BBC. Депутаты городского совета подготовили резолюцию об объявлении Уотерса персоной нон грата, она должна быть вынесена на голосование на заседании 28 сентября.

"Учитывая преступное нападение России на Украину, а также растущее количество военных преступлений, совершенных российскими солдатами, о которых становится известно, члены совета возмущены тезисами и заявлениями, сделанными господином Роджером Уотерсом в связи с вторжением России в Украину", — говорится в резолюции.

Роджер Уотерс / Фото: ТСН.ua

Промоутеру концерта Live Nation Poland уже сообщили об отмене выступлений музыканта.

Уотерс уже успел отреагировать на резолюцию польских властей. В публикации на странице в Facebook исполнитель заявил, что самостоятельно никогда бы не отменил концерт в Кракове и считает действия Лукаша "драконовской цензурой".

"Несмотря на то, что этот Лукаш Вантух, похоже, ничего не знает о моей истории, когда я всю жизнь, ценой некоторых личных усилий, работал во благо прав человека, он в своей статье в местной газете призвал жителей Кракова не покупать билеты на мое шоу Не очень демократично, сэр Если пан Лукаш Вантух достигнет своей цели, и мои будущие концерты в Кракове будут отменены, это будет печальной потерей для меня, потому что я с нетерпением ожидал возможности поделиться своим посланием любви с народом Польши, что я делал во время многих туров в течение карьеры, которая длится уже более пятидесяти лет", – написал Уотерс.

HEY! ŁUKASZ WANTUCH, "LEAVE THEM KIDS ALONE!" Поправка Roger Waters didn't cancel Krakow Gigs. Надеем Badshah на... Опубликовано Roger Waters Суббота, 24 сентября 2022 г.

Напомним, Роджер Уотерс также поддержал аннексию Крыма и заявил, что российские власти "имеют право на Севастополь".

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