Остап Ступка эмоционально ответил на упреки пострадавшего в "пьяном" ДТП: "Меня оклеветали"

Украинский актер Остап Ступка отреагировал на слова пострадавшего в "пьяном" ДТП, который обвинил его в не выплате компенсациях за лечение.

В эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua Ступка выразил свое возмущение заявлениями потерпевшего по имени Ярослав и заверил, что уже возместил ему немалую сумму. К тому же, по словам актера, сейчас они находятся в стадии переговоров и поддерживают связь.

Так, Ступка уверяет, что сразу после того, как врачи разрешили Ярославу принимать посетителей, он наведался к нему и обсудил все вопросы оплаты лечения.

"Как только я узнал, что к нему можно посетителям, я сразу приехал и вышел на контакт. Мы пытались как нормальные адекватные люди договориться. Он путается в фактах и говорит неправдивые вещи по поводу моего финансирования его первого этапа лечения, когда он находился в больнице. Он озвучил сумму около 20 тысяч гривен. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тысяч гривен. Это был полностью закрыт вопрос его пребывания в больнице и все вопросы по лечению. Он говорит, что у него должна быть еще одна операция. Я готов все это и в дальнейшем оплачивать и обеспечивать. Я не отказываюсь и никуда не убегаю. Я открыт для общения", — заявил Ступка.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Кроме того, по словам актера, после этого он также наведывался к пострадавшему в больницу, когда потребовалась, и был готов оказывать помощь после его выписки.

"Как только возникала потребность, приехать и оплатить медикаменты, я сразу приезжал к нему. Я не помню, сколько это было раз, но мы были на прямом контакте. Когда его выписали домой, я ему сказал, что если что-то будет нужно – привезти или помочь, чтобы он мне звонил. Но очень много времени он этого не делал", — заявил актер.

Что же касается других выплат – морального ущерба и возмещения за изувеченное авто, как заявляет Ступка, окончательная сумма еще не определена.

"Мы еще не определились еще с суммой окончательного возмещения всего. Деньги за повреждение автомобиля также входят в общую сумму возмещения по делу. Машина стоит соответствующую сумму, также моральный ущерб, еще какие-то вещи, это все будет оформлено в общую сумму возмещения. Нельзя по частям и как-то это затягивать. Это все должно возместиться одной суммой за все пункты. Я готов ему возместить некоторые вещи, но я жду, когда соберется соответствующая сумма", — сказал актер.

Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Сейчас Остап Ступка обратился к Ярославу с просьбой не давать подобных комментариев по поводу хода дела, ведь пока все вопросы находятся на этапе переговоров.

"Мне очень неприятно читать эти вещи, меня оклеветали. Мне досадно, что Ярослав встал на этот путь, но у меня еще тлеет надежда, что он вернется на правильный путь, иначе он рискует поставить под угрозу мои стремления завершить все это дело миром. Я воспитанный и адекватный человек, я стремлюсь к миру и стремлюсь завершить все это, чтобы всем было хорошо. Мы пытаемся найти общий знаменатель, поэтому сейчас давать комментарии, когда дело незавершено просто некрасиво. Я не смог молчать. Сейчас я призываю Ярослава воздержаться от лишних и ненужных комментариев по нашему делу, пока мы не завершим его по-человечески, так как мы договаривались", — сообщил о своей просьбе актер.

Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в Киеве – что известно

Напомним, 4 апреля Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Киева. Актер за рулем своего внедорожника врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Сразу после ДТП пострадавшего направили в больницу с тяжелыми травмами. Результат экспертизы показал 1,62 промилле алкоголя в крови Ступки, тогда как норма – 0,3.

В суде, состоявшемся 6 апреля, актер обещал оказывать пострадавшему мужчине помощь, в том числе и компенсировать все убытки.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

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