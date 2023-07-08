Остап Ступка нарвался на жесткий хейт из-за первого интервью после "пьяного" ДТП: "Человеку 55 лет, а ум подростка"

Украинский актер Остап Ступка дал первое интервью после "пьяного" ДТП, которое устроил в начале апреля в Киеве.

Во время разговора с ведущим Алексеем Сухановым Ступка отметил, что не считает себя виновным в этом инциденте, а саму аварию назвал "злым фатумом". На вопрос ведущего, за что Ступке стыдно прежде всего перед самим собой, он сказал:

"Мне стыдно… здесь много чувств по этому случаю, этой передряги. Здесь не только стыдно. Здесь и стыд, и какое-то неприятное ощущение от того, что я не знаю.. потому что все тебя могут записать сразу в хулиганы. Или в преступники. Какой я же преступник... Я на первом заседании в суде сказал, что это фатум, господа. Это какой-то злой рок, не знаю что это такое...", – сказал Ступка.

Также 55-летний актер считает, что это событие было послано ему судьбой, или "отцом с небес". Как известно, отец артиста – легендарный украинский актер Богдан Сильвестрович Ступка, скончавшийся в 2012 году.

"Я подумал, за что это мне такое? Почему? Это, может, человеку дается какое-то испытание. Мы люди и все совершаем ошибки так или иначе. Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и что-то подумал, что-то переосмыслил и переоценил: это шанс, понимание, знак, образ, что угодно… Таким жестоким образом судьба или отец с небес сказал мне: "Остановись", – считает Ступка.

Кроме того, Ступка честно признался, было ли у него такое, чтобы он выходил на сцену пьяным: "Было 50 грамм коньяка. Было. Но это не пьяный. Это, корифеи выходили, это, ну, практиковали", – сказал Ступка.

Посмотрев это интервью, в котором Остап Ступка не признал себя виновным, отметил, что такое может произойти с каждым, а ДТП назвал "уроком и знаком" фаны были очень возмущены, о чем рассказали в комментариях под видео:

Надо иметь силу воли, а у Остапа ее нет. Нет отца 10 лет, а он все собирается быть главным в семье

Это не несчастный случай, это пьяный водитель создал ДТП с последствиями

Ваш собеседник Алексей, до вас не дорос и уже не дорастет. Виляет, как Шарик хвостом. Хвалит сам себя. Неприятно слушать. Я считаю, что вы не позволите себе выйти на сцену после выпитых 50 граммов спиртного

Ничего он не понял. Он не считает себя виновным и это самое страшное

Что значит: "С каждым может произойти!" Я за рулем 15 лет и ни разу не села за руль в нетрезвом состоянии

Боже мой, человеку 55 лет, а ум подростка. Что означает фраза "с каждым может произойти"? Каждый может сесть пьяным за руль? Он хочет все уладить. Как? Дать взятку? Ничего он не понял и никаких верных выводов не сделал

Напомним, ночью 4 апреля Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП на улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Актер, будучи в пьяном состоянии, въехал в припаркованный автомобиль. В нем находился 38-летний водитель, получивший травмы и госпитализированный в больницу.

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