Остап Ступка ночью под мухой устроил ДТП в Киеве: актеру сообщили о подозрении

У артиста также изъяли автомобиль, на котором он попал в аварию.
Украинскому актеру Остапе Ступке, который поздно вечером 4 апреля под мухой устроил ДТП, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что актеру также вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Также Range Rover Ступки полиция изъяла. Решается вопрос об аресте его автомобиля.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителя по факту дорожно-транспортного происшествия, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Напомним, 4 апреля в 23:15 Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Актер на своем внедорожнике врезался в автомобиль, где находился мужчина. Водителя, который был в легковушке, с травмами госпитализировали в больницу.
Редакция сайта ТСН.ua связывалась с актером. Впрочем, Ступка отказался давать комментарии, а также ни подтвердил свою вину в ДТП, ни опроверг ее.
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