Остап Ступка ночью под мухой устроил ДТП в Киеве: актеру сообщили о подозрении

У артиста также изъяли автомобиль, на котором он попал в аварию.

Украинскому актеру Остапе Ступке, который поздно вечером 4 апреля под мухой устроил ДТП, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что актеру также вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Также Range Rover Ступки полиция изъяла. Решается вопрос об аресте его автомобиля.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителя по факту дорожно-транспортного происшествия, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в 23:15 Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Актер на своем внедорожнике врезался в автомобиль, где находился мужчина. Водителя, который был в легковушке, с травмами госпитализировали в больницу.

Редакция сайта ТСН.ua связывалась с актером. Впрочем, Ступка отказался давать комментарии, а также ни подтвердил свою вину в ДТП, ни опроверг ее.

Читайте также: