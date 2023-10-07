Остап Ступка ответил на жесткий хейт после "пьяного" ДТП в Киеве: "Все под Богом ходим"

Украинский актер Остап Ступка отреагировал на многочисленный негатив в свой адрес из-за "пьяного" ДТП, которое устроил в Киеве в начале апреля.

После аварии в своих интервью звезда кино назвал случившееся "злым фатумом" и добавил, что не считает себя виновным в этом. За такие слова на актера вылилось немало хейта в Сети. В ответ на негативные комментарии Ступка предположил, что ДТП привлекло столько внимания и критики, потому что он публичный человек.

"Я так себе думал, это потому что, человек публичный и надо его захейтить. Он же для того и публичный. Я думал, откуда это? Кто эти люди, пишущие это, поливают грязью? Наверное, они в театр не ходят. А может, ходят. В кино ходят или не ходят? А телевизор смотрят? Может, это способ самовыражения? Но есть другие способы самовыражения, более гуманистические, чем ненавидеть друг друга. Наше общество наоборот должно поддерживать друг друга. На самом деле, мы все под Богом ходим", — сказал актер в интервью на канале Дмитрия Гордона.

Остап Ступка устроил ДТП

Также Ступка добавил, что считает, что совсем скоро история с аварией должна дойти до конца. По мнению актера, главное, что все в этой ситуации остались живы и здоровы.

"Эта история она скоро закончится. Я давал интервью, я это все объяснил. Слава Богу, что все живы-здоровы и все. Железо то такое дело. Я думал, что это такое. Это испытание для меня. Это испытание, как человек себя поведет. Остается ли человек человеком, или не очерствеет, не станет черной и отрицательной энергией не станет поливать других. Я не начну, потому что я этим не занимаюсь", — добавил Ступка.

Напомним, в ночь на 4 апреля Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП по улице Федорова в Голосеевском районе столицы. Актер, будучи под хмельком, въехал в припаркованный автомобиль, в котором находился 38-летний водитель. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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