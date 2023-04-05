Остап Ступка под мухой устроил ДТП в Киеве: фото с места аварии

Автомобиль актера врезался в припаркованную машину, в которой находился 38-летний мужчина.

В Сети появились фото с места аварии, которую украинский актер Остап Ступка устроил 4 апреля вечером в центре Киева.

На фото видно, что внедорожник артиста Range Rover протаранил автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Во время аварии в легковом автомобиле находился 38-летний мужчина, который в результате ДТП получил многочисленные травмы. Его сразу госпитализировали.

Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Ступка был задержан. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева / Фото: www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Отметим, что 4 апреля в 23:15 на улице Федорова в Голосеевском районе актер Остап Ступка устроил ДТП, в результате которого пострадал 38-летний мужчина. Как выяснилось, артист был за рулем под мухой. При проверке его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле. Актера задержали, начато уголовное производство.

Напомним, между тем юзеры в Сети вспомнили, как сын Остапа Ступки Дмитрий Ступка восемь лет назад также в центре Киева устроил ДТП.

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