Остап Ступка подтвердил роман с младшей на 35 лет возлюбленной и рассказал об их знакомстве

Украинский актер Остап Ступка официально подтвердил роман с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой Ткач.

Артист перестал скрывать отношения с молодой избранницей, которой в ноябре исполнится 23 года. На днях он побывал на открытии международного кинофестиваля "Молодость". В разговоре с журналистами Oboz.ua Ступка подтвердил, что действительно находится в романтических отношениях с Маргаритой. Также артист рассекретил, что с новой возлюбленной его свела работа в киевском театре Франко. Однако больше подробностей актер не стал раскрывать, ведь не любит на публику рассказывать о личной жизни.

"Да. Но я не люблю об этом рассказывать. Ну зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", – поделился актер.

Остап Ступка с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Таким образом, Остап Ступка также подтвердил развод с третьей женой Дарьей. Когда пара разошлась – неизвестно. Впрочем, это произошло во время полномасштабной войны. Тем не менее, актер уверяет, что сейчас чувствует себя счастливым, а жизнь продолжается дальше.

"Ой, не буду вам ничего об этом рассказывать. Ну, а почему нет? Жизнь продолжается!", — заверил актер.

А вот вести под венец новую избранницу Остап Ступка не торопится. Актер признается, что не думает о четвертой женитьбе, ведь у него и так уже немало браков было: "Не знаю, честно. У меня столько этих бракосочетаний было!".

Остап Ступка с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Отметим, Остап Ступка был трижды женат. Его первой женой стала Татьяна Каплина, которая родила ему сына Дмитрия. Во второй раз Ступка женился на женщине, по имени Устина. Бывшие вместе воспитывают сына Богдана и дочь Устинку. Третьей женой артиста стала студентка Дарья.

О романе с Маргаритой Остап Ступка впервые намекнул в сентябре этого года. Впоследствии артист начал публиковать откровенные фото с новой избранницей и посвящать ей нежные слова о любви.

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