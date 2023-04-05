Остап Ступка попал в ДТП в Киеве: пользователи вспомнили, как сын актера устроил аварию 8 лет назад

Украинский актер Остап Ступка в центре Киева устроил ДТП с пострадавшими. В частности, артист в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина.

В Сети начали бурно обсуждать инцидент с участием Остапа Ступки. В частности, пользователи вспомнили, как летом 2014 года его сын Дмитрий Ступка устроил ДТП.

Дмитрий тогда ехал на своей иномарке по центру Киева и врезался в другой автомобиль. Виновником был именно Ступка-младший. Он невнимательно ехал и не увидел другую машину. Сам актер свою вину признал, хотя уверял, что был в "слепой зоне", поэтому просто не мог увидеть транспортное средство. Кстати, тогда были пострадавшие. Их забрали в больницу каретой скорой помощи. Впрочем, их травмы оказались не серьезными, и впоследствии их отпустили домой.

Дмитрий Ступка разбил авто в Киеве

Пользователи в Сети вспомнили этот инцидент. Юзеры в Facebook упрекнули актеров, что "устраивать ДТП – это у них семейное", а также посоветовали Ступкам не садиться за руль: "Это у них семейное травмировать людей? То сын устроит аварию, то отец", "Забрать машины и у Остапа, и у его сына", "Позор таким".

Напомним, Остап Ступка поздно вечером 4 апреля попал в ДТП. Актер в состоянии алкогольного опьянения врезался в другой автомобиль. Мужчина, который находился в автомобиле, с травмами попал в больницу. Остап Ступка прокомментировал инцидент редакции ТСН.ua.

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