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Остап Ступка после длительной тишины показался с младшей на 35 лет возлюбленной
Остап Ступка отметил день рождения. Свое 59-летие он провел в компании избранницы.
Известный украинский актер Остап Ступка после длительного исчезновения показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной, театроведа Маргариты Ткач.
С начала 2026 года артист практически не выходил на связь. Однако в особенную дату знаменитость наконец-то показался поклонникам. 2 сентября Остап Ступка праздновал день рождения. Актеру исполнилось 59 лет. Этот день он провел в компании избранницы.
В своем Instagram артист опубликовал их совместное фото. На снимке Остап Ступка позировал в штанах, футболке и рубашке. Маргарита стояла рядом с актером в бордовом обтягивающем платье и обнимала его. Также возлюбленная знаменитости адресовала ему теплые слова по случаю дня рождения.
«Спасибо, что родился», — обратилась к актеру его избранница.
Подписчики тоже активно поздравляли Остапа Ступка в комментариях. Артисту писали приятные слова с пожеланиями: «Поздравления», «красивая пара, поздравление имениннику», «мои поздравления».
Отметим, Остап Ступка и Маргарита Ткач рассекретили роман осенью 2024 года. Парочка познакомилась благодаря общей любви к театру. Остап Ступка старше Маргариты на 35 лет, однако влюбленных не смущает столь значительная разница в возрасте. Пара также задумывается о том, чтобы узаконить отношения, но пока не спешит идти на этот шаг.
Напомним, недавно актриса Ольга Жуковцова рассекретила новые отношения. Звезда призналась, как познакомилась с возлюбленным и сколько они вместе.