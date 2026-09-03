Остап Ступка после длительной тишины показался с младшей на 35 лет возлюбленной

Остап Ступка с возлюбленной / © instagram.com/manipuliantka

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Известный украинский актер Остап Ступка после длительного исчезновения показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной, театроведа Маргариты Ткач.

С начала 2026 года артист практически не выходил на связь. Однако в особенную дату знаменитость наконец-то показался поклонникам. 2 сентября Остап Ступка праздновал день рождения. Актеру исполнилось 59 лет. Этот день он провел в компании избранницы.

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В своем Instagram артист опубликовал их совместное фото. На снимке Остап Ступка позировал в штанах, футболке и рубашке. Маргарита стояла рядом с актером в бордовом обтягивающем платье и обнимала его. Также возлюбленная знаменитости адресовала ему теплые слова по случаю дня рождения.

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«Спасибо, что родился», — обратилась к актеру его избранница.

Остап Ступка с возлюбленной / © instagram.com/ostap.stupka

Подписчики тоже активно поздравляли Остапа Ступка в комментариях. Артисту писали приятные слова с пожеланиями: «Поздравления», «красивая пара, поздравление имениннику», «мои поздравления».

Отметим, Остап Ступка и Маргарита Ткач рассекретили роман осенью 2024 года. Парочка познакомилась благодаря общей любви к театру. Остап Ступка старше Маргариты на 35 лет, однако влюбленных не смущает столь значительная разница в возрасте. Пара также задумывается о том, чтобы узаконить отношения, но пока не спешит идти на этот шаг.

Напомним, недавно актриса Ольга Жуковцова рассекретила новые отношения. Звезда призналась, как познакомилась с возлюбленным и сколько они вместе.

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