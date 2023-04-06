Остап Ступка после "пьяного" ДТП попал в изолятор: актера могут посадить в тюрьму до трех лет

Украинский актер Остап Ступка, который ночью в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль, попал в изолятор временного содержания.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции города Киева.

В настоящее время актеру сообщили о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ступку задержали и отправили в изолятор.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Сейчас следователи полиции Киева при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения" ", – говорится в сообщении.

За содеянное Остапу Ступке грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также запрет садиться за руль в течение следующих пяти лет.

Напомним, 4 апреля поздно вечером Остап Ступка под мухой устроил ДТП. Актер на внедорожнике врезался в легковой автомобиль. Ступку задержали полицейские, а другого водителя госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. Актер отказался давать комментарии касательно аварии.

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