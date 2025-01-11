Остап Ступка познакомил с мамой младшую на 35 лет возлюбленную и заговорил о пятом браке

Украинский актер Остап Ступка после заявления о романе с 23-летней театроведом Маргаритой Ткач рассказал об их отношениях.

В частности, актер поделился подробностями о серьезности намерений. По словам Ступки, он уже познакомил Маргариту со своей матерью. Впрочем, отмечает, что такие встречи довольно редкие, чтобы не тревожить родного человека.

"Знакомил ли ее со своей мамой? Однажды приходили в гости. Я не хочу маму сильно тревожить, оберегаю ее", — поделился Остап в интервью oboz.ua.

Остап Ступка с возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Пара о свадьбе пока не задумывается. Артист говорит, что штамп в паспорте ничего не решает. Значительное время он уделяет выстраиванию крепких длительных отношений, в которых царит любовь и поддержка.

"Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в Сети: обручились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через пол года, год… Надо все-таки какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Деньов, которая сказала, что если хочешь сохранить отношения с возлюбленным, не нужно выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Ну какая польза из того штампа? Главное – любовь, поддержка друг друга", – заверил знаменитость.

Напомним, недавно сын Остапа Ступки Дмитрий объяснил, почему он живет в США и кто ему препятствует вернуться в Украину.

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