Остап Ступка раскрыл, почему его 38-летний сын во время войны живет в США и когда вернется в Украину

Украинский актер Остап Ступка объяснил, почему его 38-летний сын во время полномасштабной войны находится в США.

За границу Дмитрий Ступка уехал еще до 24 февраля 2022 года и там и остался. По словам Остапа Ступки, его сын пока не может покидать территорию Америки. Дело в том, что у Дмитрия есть определенные нюансы с американскими документами, которые он должен урегулировать. Когда вопросы будут решены, Ступка-младший сможет приехать в Украину.

"Планы возвращаться в Украину есть. Просто у него есть определенные нюансы с документами, он не имеет права покидать территорию США, поэтому он сейчас там. Это подробности, они будут не интересны, это документация. Если у него все сложится с американскими документами, то вернется во время полномасштабного вторжения, почему нет?" – заверил Остап Ступка на проекте "Ранок у великому місті".

Дмитрий Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Также актер прокомментировал ДТП, которое он устроил весной 2023 года в состоянии алкогольного опьянения. Согласно решению суда, артист должен выполнять общественно-полезные работы в течение трех лет, а также его на восемь лет лишили водительских прав. Однако Остап Ступка говорит, что судебные процессы продолжаются, а он пытается их урегулировать.

"Это еще продолжается. Я пытаюсь урегулировать этот вопрос, потому что судебные дела – они достаточно долгие и требуют определенного времени", — отметил артист.

Остап Ступка устроил ДТП

Напомним, недавно в личной жизни Остапа Ступки произошли кардинальные перемены. Артист развелся с женой и успел закрутить новый роман с младшей на 35 лет театроведом.

Читайте также: