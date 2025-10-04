Остап Ступка рассекретил детали, как познакомился с любимой и как начался их роман

Остап Ступка / © www.instagram.com/dtp.kiev.ua

Известный украинский актер Остап Ступка рассказал, как познакомился с любимой Маргаритой Ткач и как начинались их отношения.

Уже полтора года знаменитость встречается с девушкой, также связанной с творческой профессией. Как признался Остап Ступка в комментарии ТСН.ua, с любимой его построил именно театр, а точнее интервью. По его словам, искра между парой сразу мелькнула, после чего они решили строить отношения. Их взаимные чувства друг к другу не остановила даже 35-летняя разница в возрасте.

"Маргарита брала у меня интервью для одного интернет-издания о культуре. То есть фактически нас познакомил театр", - откровенно рассказал ТСН.ua Остап Ступка.

Остап Ступка и Маргарита Ткач на нынешней церемонии "Золотая Волга"

Некоторыми деталями их романа поделилась и сама Маргарита, которая кроме журналистики и театральной критики пробует себя в арт-менеджменте.

"Полтора месяца после знакомства у нас было исключительно профессиональное общение, по поводу того же интервью и других художественных вопросов. А затем Остап решил взять инициативу в свои руки и вывести наши разговоры по культурным темам на личные", - рассказывает возлюбленная Ступки.

На наш вопрос, как к новой избраннице относится мама Остапа, Лариса Семеновна, актер ответил: "Послушайте, я был женат четыре раза. Мама уже меня знает наизусть. Сейчас у нас такой этап, когда она мне звонит и коротко спрашивает: "Маргарита с тобой? Тогда передавай привет". Для нее главное - чтобы ее ребенка, то есть меня, любили".

Напомним, ранее Остап Ступка рассказывал, что не исключает возможности пятый раз в своей жизни заключить брак.