Остап Ступка рассекретил, где во время войны находятся его младшие дети и чем они занимаются

Старший сын украинского актера Остапа Ступки достаточно медийный, а вот о младших его детях от бывшей жены Ирины почти ничего неизвестно.

Однако на этот раз артист открыл занавес личной жизни. В интервью Oboz.ua Остап Ступка рассказал, что его 24-летняя дочь Устина окончила Лодзинский университет в Польше. Девушка овладела специальностью "международная культурология", а сейчас она находится в Киеве. Тем временем младшему сыну Ступки 17 лет. Богдан окончил школу и рассуждает о том, с какой профессией связать свою жизнь. Как говорит актер, у сына уже есть на уме несколько направлений, которые связаны с творчеством.

"Устине — 24 года. Училась в Польше, окончила Лодзинский университет, факультет "международная культурология". Вернулась в Киев. Собирается ли замуж? Знаете, как-то ума хватает. Богдану — 17 лет, он окончил школу, сейчас — в раздумьях о своем будущем. Тяжелеет к нескольким направлениям, все они связаны с творчеством", — поделился актер.

Остап Ступка с детьми и внучкой / Фото: instagram.com/stupka777

Тем временем старший сын Остапа Ступки – Дмитрий – во время войны находится в США, куда он уехал еще в 2021 году. Из-за этого он неоднократно сталкивался с хейтом. Остап Ступка признался, что давал сыну советы по этому поводу. В частности, актер отметил, что не стоит реагировать на гневные комментарии. Кроме того, Ступка посоветовал сыну не делиться личным и не хвастаться отдыхом и тому подобным в фотоблоге.

"Дмитрий очень эмоционально реагировал на комментарии в соцсетях, отвечал, вступал в споры. Я говорил: "Забей, ничего не пиши". Еще говорил ему, что не нужно так много выставлять личного. Методически напоминал, что этого не надо делать. Отдых на яхте или где-то под пальмой – об этом должен знать только ты и никто больше. Мне, например, важно, чтобы вообще никто не знал о таких вещах. Это мое личное дело, мой уют, комфорт, а не чей-то. Думаю, он прислушался, по крайней мере, уже меньше этого всего выставляет", - отметил актер.

Остап Ступка с сыном

Напомним, ранее Остап Ступка впервые рассказал, почему не сложился его брак с четвертой женой. Также артист признался, поддерживает ли связь с бывшими избранницами.

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