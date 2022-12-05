Остап Ступка рассказал об отношениях с младшей на 20 лет женой

Также знаменитость рассказал об общении с внучкой и сыном, которые живут в США.

Известный украинский актер Остап Ступка с 2015 года живет в браке со своей возлюбленной Дарьей, которая младше его на 20 лет.

В программе ЖВЛ знаменитость рассказала, как война повлияла на их отношения. В частности Ступка поделился, что они стали друг друга больше поддерживать и уделять внимание.

"Пытались помогать друг другу, поддерживать и беречь психику друг друга. Потому что ты эмоциями и криками… Ты ведь ничего не изменишь в лучшую сторону ни в коем случае. Поэтому это нужно так тушить на самом деле в себе", — поделился актер.

Остап Ступка с супругой / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Рассказал Ступка и об общении с внучкой Богданой, которая ныне живет в США. Общается актер с девочкой благодаря видеосвязи. Также Дмитрий видится с дочерью, поэтому часто посылает отцу видео и фото внучки.

"Так сложилась судьба, что она там. Общаемся. Она все помнит: "Привет дедушка, дед Остап". Вот еще меня так никто не называл. Недавно Дмитрий был у нее там, он посещал ее, присылал мне фото и видео", – поделился Ступка.

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Также актер прокомментировал развод сына с ведущей Полиной Логуновой. По словам актера, он поддерживал Дмитрия в трудный момент и давал ему советы.

"Я поддерживал его. У нас были по этому поводу разные мужские разговоры. Это все в телефонном режиме происходило", — добавил актер.

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