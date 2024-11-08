Остап Ступка спровоцировал слухи о разрыве с младшей на 35 лет возлюбленной

Украинский актер Остап Ступка после заявления о романе с 23-летней театроведом Маргаритой Ткач заинтриговал фанатов изменениями в личной жизни.

Дело в том, что актер убрал какие-либо упоминания о Маргарите из своих соцсетей. Так, если раньше Остап делал общие публикации с возлюбленной и их страстными фотосессиями, то сейчас фотографии можно увидеть только на странице девушки. Более того, артисты перестали следить друг за другом в соцсетях.

Остап Ступка отписался от избранницы в Instagram

В свою очередь сам Остап Ступка пока не комментирует изменения в личной жизни. Однако вполне возможно, что из-за усиленного внимания к его роману с Маргаритой знаменитость решил личное сделать полностью тайным и больше не будет делиться контентом с избранницей.

Остап Ступка с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/ostap.stupka

Отметим, 57-летний актер Остап Ступка подтвердил отношения с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой Ткач в этом году осенью. Возлюбленные опубликовали откровенные романтические фото. Как долго пара вместе – остается загадкой. Однако раньше знаменитость делился, готов ли жениться в четвертый раз.

Напомним, недавно Остап Ступка признался, почему его 38-летний сын Дмитрий временно не может уезжать из США.

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