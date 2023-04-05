Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП в центре Киева: есть пострадавшие – источники

Известный украинский актер Остап Ступка под мухой устроил ДТП в центре Киева.

Авария произошла во вторник, 4 апреля, в 23:15 на улице Федорова в Голосеевском районе. Как сообщили журналистам ТСН.ua источники в полиции, авто Ступки Range Rover влетело в Mitsubishi, которое было припарковано на остановке. В тот момент в автомобиле находился мужчина 1984 года рождения.

"Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Во время проверки его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле", — говорится в сообщении полиции Киева.

С многочисленными травмами потерпевшего немедленно госпитализировали, а Ступку задержали на месте. Начато уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Остапу Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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