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Остап Ступка в центре Киева устроил "пьяное" ДТП с пострадавшими: уволят ли актера из театра

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1176
Время на прочтение
2 мин
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Остап Ступка в центре Киева устроил "пьяное" ДТП с пострадавшими: уволят ли актера из театра

Остап Ступка

В театре Франко, где работает артист, впервые прокомментировали аварию с участием Ступки.

В Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко впервые прокомментировали ДТП, которое под мухой устроил актер Остап Ступка 4 апреля в центре Киева.

В частности, на странице Facebook театра говорится, что им досадно, что произошла "пьяная" авария. Однако они уважают и ценят Остапа Ступку как актера. Так что из театра артиста увольнять не будут, если не будет соответствующего решения суда.

Остап Ступка в зале суда / © suspilne.media
Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

"Остап Ступка — актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если другое не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко огорчила всех. Мы желаем пострадавшему как можно скорейшего выздоровления", — говорится в комментарии театра.

Напомним, Остап Ступка 4 апреля врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился водитель. Полицейские установили, что актер был в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. В Киеве уже состоялся суд над Остапом Ступкой. В частности, актер будет до 5 июня находиться на ночном домашнем аресте.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / © t.me/kyiv_pro_office
Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

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Дата публикации
Просмотры
1176
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