Остап Ступка в Киеве устроил "пьяное" ДТП: что ждет актера после окончания действия меры пресечения

Украинский актер Остап Ступка в апреле устроил ДТП с пострадавшими в центре Киева, ему избрали меру пресечения, срок действия которой истек 6 июня.

Теперь стало известно, что теперь ждет артиста. Срок действия меры пресечения Ступке продлили до трех месяцев. В частности, до 5 июля включительно актер не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00. Об этом из собственных источников стало известно Obozrevatel.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Отметим, Остап Ступка под мухой устроил ДТП в центре Киева 4 апреля. Внедорожник актера врезался в припаркованный автомобиль, где находился мужчина, который в результате получил травмы и попал в больницу.

Прибывшая на место ДТП полиция установила, что знаменитость находился в состоянии алкогольного опьянения. В частности, алкотестер установил, что уровень алкоголя в крови Ступки составляет 1,62, что существенно превышает норму.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Суд над актером прошел 6 апреля. Ему избрали меру пресечения, согласно которой знаменитость находился на ночном домашнем аресте. Ступка в зале суда комментировал ДТП, которую устроил. Он отметил, что ему досадно, а также пообещал оказывать помощь потерпевшему мужчине.

Читайте также: