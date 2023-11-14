Остап Ступка в Киеве устроил "пьяное" ДТП: прокуратура требует посадить актера на три года

По делу украинского актера Остапа Ступки, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Киева с пострадавшим, прошли судебные дебаты.

Об этом сообщается в Facebook Киевской городской прокуратуры. На судебных дебатах прокурор попросил признать Остапа Ступку виновным в совершении ДТП, а также назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме того, актеру хотят запретить управлять автомобилем в течение следующих пяти лет.

Подвыпивший Остап Ступка устроил ДТП в Киеве / Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет", — говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу Остапа Ступки запланировано уже на 23 ноября.

Остап Ступка / Фото: Facebook Остапа Ступки

Напомним, ДТП с участием актера произошло 4 апреля этого года. Остап Ступка на своем внедорожнике врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. Алкотестер показал, что Остап Ступка в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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