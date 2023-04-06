Остап Ступка в суде впервые прокомментировал ДТП, которое устроил под мухой в Киеве

Украинский актер Остап Ступка впервые высказался об аварии, которую он устроил в состоянии алкогольного опьянения ночью 4 апреля в Киеве.

В зале суда артист сказал, что не знает, как такое вообще произошло и как объяснить этот инцидент. Впрочем, Ступка обязался помогать пострадавшему мужчине – водителю автомобиля, в который он врезался. В частности, знаменитость будет оказывать пострадавшему помощь в лечении и выздоровлении.

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", — прокомментировал аварию актер, пишет "Суспільне".

Остап Ступка в зале суда / Фото: suspilne.media

Тем временем суд уже избрал меру пресечения Остапу Ступке. Актер будет находиться под ночным домашним арестом до 5 июня. В этот период ему будет запрещаться выходить ночью на улицу.

Напомним, ДТП по вине Остапа Ступки произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Актер в 23:15 врезался в припаркованный автомобиль, где находился другой водитель. Полиция задержала актера на месте. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, ведь прибор Драгер показал 1,62 промилле. Тем временем пострадавшего забрали в больницу. Мужчина получил травмы разной степени тяжести.

Остап Ступка врезался в другой автомобиль / Фото: t.me/kyiv_pro_office

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