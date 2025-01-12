Остап Ступка впервые признался, почему распался его четвертый брак и общается ли с экс-женами

Также артист ответил, планирует ли жениться в пятый раз.

Украинский актер Остап Ступка впервые признался, почему распался его четвертый брак с младшей на 20 лет женой Дарьей и поддерживает ли связь с бывшими.

Осенью прошлого года артист сообщил, что развелся с избранницей. Проблемы в браке начались два года назад и они были обусловлены трагическими событиями. В молодом возрасте ушел из жизни отец Дарьи. В интервью Oboz.ua Остап Ступка признался, что эта трагедия много чего изменила. Однако с бывшей супругой актер поддерживает дружеские отношения.

"У нее в семье произошла трагическая история – два года назад в молодом возрасте умер отец. И эта трагедия многое изменила. Однако мы продолжаем общаться уже как друзья", — поделился актер.

Остап Ступка с бывшей женой / Фото: facebook.com/profile.php?id=100009371208142

С другими бывшими супругами Остап Ступка тоже не конфликтует. Актер поддерживает с ними дружеские отношения и время от времени общается. Также бывшие жены могут приехать к маме Ступки, помочь ей.

"Я не конфликтный человек, не сторонник раздоров, разделения детей. У нас с Ириной, мамой моих младших детей, вообще не было даже разговоров об этом. Ирина с нашими детьми приходит к маме, помогает много. Таня, мама Дмитрия, иногда приезжает тоже. Почему не сложилось с Таней? Когда появился Дмитрий, нам обоим было по 18 лет. Но дело даже не в этому", — поделился актер.

Остап Ступка

За плечами Остапа Ступки уже четыре брака. В настоящее время артист находится в отношениях с младшей на 35 лет театроведом Маргаритой. Жениться на возлюбленной актер пока что не торопится. По словам знаменитости, сначала нужно пожить какое-то время вместе и лучше ощутить друг друга.

"Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в Сети: обручились после 10 лет отношений. Думаю: о, ну это нормально. А через полгода, год… Надо все-таки какое-то время пожить вместе, почувствовать одно одного", — заверил актер.

Остап Ступка и Маргарита Ткач / Фото: instagram.com/manipuliantka

Тем не менее, Остап Ступка уже успел познакомить маму с молодой избранницей. Однако их встречи проходят редко. Актер объяснил, почему так.

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