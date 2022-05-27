Остап Ступка впервые прокомментировал развод сына с Логуновой: "Говорю ему, чтобы успокоился"

Известный украинский актер Остап Ступка прокомментировал развод своего сына Дмитрия.

Так, недавно знаменитость и его супруга Полина Логунова объявили о разрыве отношений после пяти лет брака.

В интервью "Звездному пути" Остап признался, что поддержал своего сына. Также он поделился, помогает ли советам наследнику:

"Говорю, чтобы успокоился, не обращал внимания ни на какие возможные выпады. Ну, у них там своя история. И также чтобы отвлекался от этих дел, потому что он скучает по малышке, по дочери Богданке. В таких условиях, прежде всего, дети не должны страдать. Взрослые разберутся между собой. Он хороший отец и делает все для того, чтобы поддерживать отношения, с малышкой, с детским миром Богданы", — поделился Ступка.

Фото: instagram.com/stupka777

В то же время актер рассказал, что сейчас ему не удается общаться с внучкой, которая вместе с его экс-невесткой находится в США.

"Так складываются обстоятельства, что сейчас это не удается. Может, когда-нибудь со временем мы это наверстаем. Я не общаюсь с другой стороной сейчас и не комментирую ничего", – добавил звезда.

Напомним, Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта в 2016 году. 25 апреля в следующем году у супругов родилась дочь, которую назвали в честь легендарного деда Дмитрия – Богдана. В начале апреля в 2022-м Логунова объявила о разводе с мужем. А вскоре Полина сообщила, что снова выходит замуж. Ее женихом стал американец.

Заметим, недавно Дмитрий Ступка впервые назвал истинную причину развода с Полиной Логуновой. По словам артиста, инициатором разрыва стала именно Полина.

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