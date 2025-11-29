Остапа Ступку приговорили к трем годам лишения свободы за "пьяное" ДТП в Киеве

Остап Ступка совершил ДТП

Реклама

Украинского актера Остапа Ступку, который недавно прокомментировал разрыв с третьей женой, приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП, которое он совершил в Киеве в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на судебные документы. В частности, еще в ноябре 2023 года Голосеевский районный суд принял решение, согласно которому Остапа Ступку лишают свободы сроком на три года, а также запрещают ему управлять транспортным средством в течение восьми лет. Актер подал на апелляцию.

Защита артиста требовала смягчить ему наказание. В частности, предлагалось забрать у артиста водительское удостоверение сроком на пять лет. Кроме того, лишение свободы защита актера просила заменить на штраф в размере 170 тысяч гривен. Аргументы адвокатов сводились к тому, что Остап Ступка признал свою вину, не препятствовал следствию, а также покрыл лечение пострадавшего в ДТП, выплатив ему 23 тысячи долларов.

Реклама

Остап Ступка в апреле 2023 года совершил ДТП в Киеве

Также защита предоставила суду положительные отзывы об актере от коллег. Кроме того, были представлены доказательства, что знаменитость помогает ВСУ.

Наконец, апелляционный суд оставил приговор без изменений. Актер в течение трех лет должен отбыть наказание в исправительном центре, а также не сможет садиться за руль в течение восьми лет. Постановление апелляционного суда уже вступило в силу, но его можно обжаловать в Верховном суде в течение трех месяцев.

Отметим, в апреле 2023 года Остап Ступка совершил ДТП. Внедорожник актера въехал в припаркованную машину, в середине которой находился водитель. Мужчина получил серьезные травмы. Между тем полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что Остап Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, начались суды. Актера признали виновным и назначили ему наказание, которое он пытался обжаловать и смягчить.

Напомним, недавно гастрольный автобус группы "Без Обмежень" попал в ДТП. Неприятный инцидент произошел в Днепре.