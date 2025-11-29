- Дата публикации
Остапа Ступку приговорили к трем годам лишения свободы за "пьяное" ДТП в Киеве
По делу артиста состоялся апелляционный суд.
Украинского актера Остапа Ступку, который недавно прокомментировал разрыв с третьей женой, приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП, которое он совершил в Киеве в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на судебные документы. В частности, еще в ноябре 2023 года Голосеевский районный суд принял решение, согласно которому Остапа Ступку лишают свободы сроком на три года, а также запрещают ему управлять транспортным средством в течение восьми лет. Актер подал на апелляцию.
Защита артиста требовала смягчить ему наказание. В частности, предлагалось забрать у артиста водительское удостоверение сроком на пять лет. Кроме того, лишение свободы защита актера просила заменить на штраф в размере 170 тысяч гривен. Аргументы адвокатов сводились к тому, что Остап Ступка признал свою вину, не препятствовал следствию, а также покрыл лечение пострадавшего в ДТП, выплатив ему 23 тысячи долларов.
Также защита предоставила суду положительные отзывы об актере от коллег. Кроме того, были представлены доказательства, что знаменитость помогает ВСУ.
Наконец, апелляционный суд оставил приговор без изменений. Актер в течение трех лет должен отбыть наказание в исправительном центре, а также не сможет садиться за руль в течение восьми лет. Постановление апелляционного суда уже вступило в силу, но его можно обжаловать в Верховном суде в течение трех месяцев.
Отметим, в апреле 2023 года Остап Ступка совершил ДТП. Внедорожник актера въехал в припаркованную машину, в середине которой находился водитель. Мужчина получил серьезные травмы. Между тем полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что Остап Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, начались суды. Актера признали виновным и назначили ему наказание, которое он пытался обжаловать и смягчить.
