Остапчук довел до слез видео с родов 24-летней жены и показал первую реакцию на сына

Украинский ведущий Владимир Остапчук с женой, блогершей Екатериной показали трогательные моменты рождения их сына Тимофея.

Так, Екатерина родила мальчика 10 декабря. Как выяснилось, звездные родители заранее запланировали снять день родов на видео. Результатом шоумен с возлюблненной поделились в Instagram. На кадрах заметно легкое волнение блогерши и поддержку ее мужа перед важным событием в их жизни.

Также в ролик попал сам процесс кесарева сечения и как малыша впервые показали Екатерине. Кроме того, чувственно на появление сына отреагировал и Владимир. Ведущий сначала не сдерживал слез, а потом положил маленького Тимофея на грудь и счастливо попозировал для видеографа.

Владимир Остапчук растрогал кадрами родов 24-летней жены

"Это, конечно, самый странный день рождения, на котором мы были. Но и в то же время один из самых счастливых дней в нашей жизни", — сказал звездный отец.

Напомним, недавно 24-летняя жена Владимира Остапчука на фото в нижнем белье удивила, как быстро вернулась в свою форму. Так, через неделю после родов Екатерина назвала свой вес до и после рождения сына.

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