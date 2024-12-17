Остапчук довел до слез видео с родов 24-летней жены и показал первую реакцию на сына

Супруги показали трогательные моменты первой встречи с малышом.
Украинский ведущий Владимир Остапчук с женой, блогершей Екатериной показали трогательные моменты рождения их сына Тимофея.
Так, Екатерина родила мальчика 10 декабря. Как выяснилось, звездные родители заранее запланировали снять день родов на видео. Результатом шоумен с возлюблненной поделились в Instagram. На кадрах заметно легкое волнение блогерши и поддержку ее мужа перед важным событием в их жизни.
Также в ролик попал сам процесс кесарева сечения и как малыша впервые показали Екатерине. Кроме того, чувственно на появление сына отреагировал и Владимир. Ведущий сначала не сдерживал слез, а потом положил маленького Тимофея на грудь и счастливо попозировал для видеографа.
"Это, конечно, самый странный день рождения, на котором мы были. Но и в то же время один из самых счастливых дней в нашей жизни", — сказал звездный отец.
Напомним, недавно 24-летняя жена Владимира Остапчука на фото в нижнем белье удивила, как быстро вернулась в свою форму. Так, через неделю после родов Екатерина назвала свой вес до и после рождения сына.
Читайте также:
- Экс-муж скандальной Седоковой совершил самоубийство в Москве через неделю после их развода
- Анна Седовокая в истерике вышла на связь после самоубийства экс-мужа в ее день рождения
- Тарас Цымбалюк спровоцировал слухи о разрыве отношений с возлюбленной