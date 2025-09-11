Остапчук и Горняк после развода выставили элитный дом на продажу: какая цена и вид изнутри

Владимир Остапчук и Кристина Горняк, их дом

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — нотариус и блогерша Кристина Горняк — заявила о продаже их совместно приобретенного имущества в браке.

Урегулировав все споры и прекратив публичные скандалы, блогерша в фотоблоге опубликовала объявление о продаже ее с шоуменом дома. Роскошный особняк расположен в одном из элитных коттеджных городков закрытого типа недалеко от Киева. Именно там супруги планировали обустроить семейное гнездо после свадьбы.

В сторис Кристина показала вид дома изнутри. На кадрах заметно, что внутри он пока не обустроен. Тем не менее, бывшая шоумена отметила, что они предоставят новому владельцу дизайн проекта дома, технический проект и даже при необходимости контакты всех необходимых мастеров. Кроме того, готовы предложить материалы, которые были закуплены, но так и не реализованы вследствие развода. Некоторыми примерами интерьера блогерша поделилась с фанами.

К слову, на сайте агентства недвижимости отмечается, что за особняк площадью 177м² звезды планируют получить 210 тыс. долларов. Согласно данным, в эту сумму входит дом под чистовую отделку с тремя спальнями, панорамными окнами и террасой и земельный участок площадью восемь соток. Городок, где возведен дом, отличается доступом к Днепру, яхт-клубом и другой частной инфраструктурой.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись — что известно о разделе совместного дома

Брак Остапчука и Горняк завершился в 2023 году. После этого начали вестись громкие дискуссии о разделе их общего имущества. Ситуация осложнилась после того, как Остапчук объявил о намерении жить в этом же доме с новой женой — Екатериной Полтавской. Кристина тогда заявила, что тоже является совладелицей, и выступала против таких планов. Полтавская же в соцсетях даже заявляла, что хотела бы получить от Остапчука часть дома в подарок. Это лишь усилило напряжение вокруг недвижимости.

В частности, Екатерина начала поливать грязью нотариуса и обвинять ее в ряде незаконных схем и манипуляций. И через некоторое время вражда между бывшей и нынешней женой шоумена официально прекратилась. Они публично извинились друг у друга и заявили, что часть средств от продажи дома нынешняя жена Остапчука вместе с ним и Кристиной переведут на нужды ВСУ. А все, что останется — разделят поровну.