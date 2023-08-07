Остапчук и Позитив оправдались за оскорбительные слова в сторону женщин и снова нарвались на критику

Украинский певец и музыкант Позитив и ведущий Владимир Остапчук оправдались за оскорбительные слова о том, что не женщины, которые не делают депиляцию, непривлекательны.

В своем Instagram Позитив отметил, что лишь высказывал собственное мнение и не навязывал его кому-то другому. По словам Позитива, он не хотел никого таким образом оскорбить.

"Мои слова на шоу относительно депиляции у девушек были выражением моего личного мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией. Меня спросили — я ответил как мужчина, которого не привлекают волосы на теле женщины. У каждого есть свои личные предпочтения, подчеркиваю — личные. Каждый человек имеет право на самовыражение, как он или он себя более комфортно чувствует, в душе и внешне. И считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что тогда непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся", — прокомментировал Позитив.

Позитив прокомментировал скандальные высказывания в сторону женщин, что они не привлекательны без депиляции

Владимир Остапчук тоже заявил, что делился лишь своим мнением, а также добавил, что у него есть право на личные предпочтения. По словам ведущего, в выпуске его шоу не звучало сексистских высказываний, ведь они не навязывали свое мнение другим, а только говорили лично о себе.

"Каждый человек имеет право на собственные предпочтения: кому-то нравятся больше блондинки, чем брюнетки; кому-то нравятся бритые девушки, а кому-то нет; кому-то нравятся обеспеченные мужчины, а для кого-то это неважно. Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное пристрастие, а не сексизм, до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина — это не женщина, если она не выбрита. В выпуске такого нет и не может быть. Ни один из нас не сказал, что наличие или отсутствие волос на теле женщины определяет ее как женщину или привлекательность для всех мужчин", — отметил Остапчук.

Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше

Однако в Сети пользователи возмутились еще больше. Особенно досталось Владимиру Остапчуку. Ему вспомнили, какие слова звучали в выпуске шоу, в частности "делайте депиляцию, чтобы все было красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми" и "девушка без депиляции не может быть 10 из 10". Ведущего упрекнул, что он пытается спасти репутацию, хотя действительно публично обидел женщин.

Отметим, Позитив, Владимир Остапчук и Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". Там они обсудили тему депиляции у женщин. Звездные мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

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