Остапчук "исчез" из Instagram, Горняк заговорила о фамилии на фоне слухов о разводе

Личная жизнь украинских звездных супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк ежедневно обрастает новыми подробностями из разных источников.

Так, на днях в СМИ появилась информация, что шоумен и нотариус официально развелись, а документы о расторжении брака получили несколько недель назад. Впрочем, до сих пор пара, которая в начале отношений активно делилась с поклонниками общими фотографиями, показывала, как вместе проводила время, просыпалась, засыпала, никоим образом не реагирует на слухи.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Когда сайт ТСН.ua попросил Остапчука прокомментировать, что между ним и Кристиной происходит, он нам коротко ответил: "Я не даю комментарии по поводу личной жизни, у меня все хорошо, спасибо за понимание".

Тем не менее, как только в Сети заговорили об официальном расторжении брака пары, как страница Владимира Отапчука вдруг "исчезла" из Instagram (вероятно, чтобы не заваливали директ вопросами о личном). А вот Горняк заговорила о том, что по паспорту она вообще Остапчук.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Когда фаны спросили ее, не устала ли она от публичности, она написала: "Как вам сказать... У публичности есть свои плюсы и минусы... И хотя в душе я всегда Горняк, но все же по паспорту я Остапчук".

Напомним, что уже месяц, как в Сети активно обсуждают разрыв Владимира Остапчука и Кристины Горняк. О том, что в отношениях пары действительно не все хорошо, рассказал и ведущий Слава Демин, знающий пару лично. Он отметил, что они перестали жить вместе.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кроме того, в октябре Владимир и Кристина не поздравили друг друга с днем рождения и годовщиной их свадьбы.

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