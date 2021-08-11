Остапчук испортил видео жены в купальнике, ворвавшись в него в образе гейши

Остапчук испортил видео жены в купальнике, ворвавшись в него в образе гейши

Артист вместе с женой порадовал поклонников забавным видео.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно продемонстрировал утренние танцы со своей любимой Кристиной, снова поднял настроение фанатам.

На своей Instagram странице телеведущий опубликовал видео, на котором он разыграл смешную сценку. В ролике Кристина в белом купальнике и вязаном парео стоит перед зеркалом, и вдруг в комнату входит Владимир в наряде гейши.

На знаменитости красуется бледно-розовое кимоно с цветочным принтом. В руках ведущий держит большой веер. На голову он надел черный парик с цветами. Звезда даже сделал себе макияж, чтобы больше быть похожим на гейшу.

«Что только случилось? Гейша уже не та», — со смехом прокомментировала Кристина.

Сторонники супругов признались, что пара, как всегда, подняла им настроение. В частности, в комментариях писали следующее:

Класс, настроение поднялось!

Обожаю ваши видео!

И как такую гейшу не любить?!

Напомним, недавно шоумен рассекретил свой самый большой гонорар. Также Владимир поделился, от какого предложения отказался.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку