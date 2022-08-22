Остапчук наконец-то встретился с детьми от экс-жены и показал, как провел с ними время в Канаде

Телеведущий Владимир Остапчук, похоже, ради детей сумел найти общий язык с экс-женой, Еленой Войченко.
Шоумен Владимир Остапчук приехал в Канаду, куда в начале полномасштабного вторжения уехала с детьми и его экс-жена.
По словам ведущего, как только Елена пересекла границу с Украиной, она запретила ему видеться и общаться с детьми.
Впрочем, Владимиру надоело это терпеть, он прилетел в Канаду и наконец-то встретился с Эваном и Эмилией. В Instagram-stories знаменитость показала, как с детьми провел время. Они все вместе сходили на пляж к озеру Онтарио.
"Здесь как море, только водичка несоленая", — поделился Остапчук.
Отметим, что после развода у Владимира Остапчука и его экс-жены возник серьезный конфликт в отношении детей. Елена запретила ведущему с ними видеться. Впрочем, Владимир через суд все же достиг того, чтобы общаться с Эваном и Эмилией. До начала полномасштабной войны он виделся с детьми два раза в неделю: среда и воскресенье.
Читайте также: